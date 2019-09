Lo colpiscono ai genitali per scherzo e perde quasi i testicoli

Rischiare di perdere i testicoli per uno stupido scherzo a scuola. Un ragazzino britannico di 12 anni ha rischiato grosso per colpa di una bravata di tre compagni di classe, che lo hanno colpito a sorpresa: solo un'operazione chirurgica d'urgenza gli ha salvato in extremis i genitali.

Un colpo violento che gli ha tolto il respiro in aula, dove è rimasto fino al suono della campanella. Dunque il rientro a casa, dove ha iniziato ad avvertire un dolore sempre maggiore, impedendogli addirittura di rimanere seduto.

Qui è iniziato l'incubo: un dolore lancinante, le lacrime disperate e le urla per il male. La mamma, come riporta FanPage, lo ha portato immediatamente in ospedale. I medici hanno compreso l'assoluta gravità della situazione, spiegando alla donna che i danni alle gonadi devono essere riparati entro quattro ore, altrimenti diventano irreparabili.