"Lo colpiva e lo strozzava": così morì Giuseppe, il ​bimbo ucciso dal patrigno

Afferrato più volte per il collo, nel tentativo di strozzarlo, e poi colpito più volte con un manico di scopa. È una " violenza brutale ", quella descritta dal medico legale per raccontare la morte del piccolo Giuseppe, il bimbo di 7 anni che lo scorso 27 gennaio venne ucciso dal patrigno a Cardito, vicino a Napoli.

La vicenda

Lo scorso 27 gennaio, la polizia di Afragola era intervenuta in una casa di Cardito, dopo una segnalazione. Una volta arrivati, gli agenti hanno trovato un bimbo di 7 anni morto sul divano, la sorellina di 8 anni con gravi feriti, causate dalle botte e il fratellino di 4 anni illeso. Secondo le indagini, il piccolo Giuseppe venne massacrato di botte dal compagno della madre, che prese di mira lui e la sorellina più piccola, figli della donna. Nel corso degli accertamenti era emerso che anche la madre era in casa al momento della tragedia e non aveva fatto nulla per difendere i figli. Non solo. Né lei Nè il patrigno, infatti, avevano chiamato i soccorsi, ma si erano limitati a stendere il bambino sul divano, mettendogli una pomata, per curare le ferite. Ad aprile, anche la madre dei bambini era stata arrestata.

Il racconto del medico legale