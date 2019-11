Colpo alla 'ndrangheta: 70 arresti da Nord a Sud per traffico di droga

Un maxi blitz contro la 'ndrangheta è in corso dalle prime luci dell'alba di questa mattina, in diverse città da Nord a Sud della Penisola. Sono oltre 400 i carabinieri del comando provinciale di Torino, impegnati nell'hinterland piemontese, a Reggio Calabria, Milano e Catania, per dare esecuzione a decine di misure di custodia cautelare, emesse dal gip del tribunale di Torino, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia locale.

Nel mirino dei carabinieri sono finite 64 persone, appartenenti o vicini alle organizzazioni locali della 'ndrangheta di Volpiano e San Giusto Canavese, accusati di associazione di tipo mafioso e traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con l'aggravante delle finalità mafiose. Nello stesso momento, la guardia di finanza ha notificato lo stesso provvedimento ad altri 6 indagati, ritenuti responsabili anche di riciclaggio e trasferimento fraudolento di beni. Tutti operavano nella stessa associazione 'ndranghetista.

Diversi beni, mobili e immobili sono stati sottoposti a sequestro, così come conti correnti e quote societarie. Non si sa ancora a quanto ammonta il valore dei beni sequestrati, che è attualmente in corso di qualificazione.

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, durante il bliz che ha portato all'arresto di 70 persone, 64 fermate dai carabinieri e sei dalla guardia di finanza, sarebbero state sequestrati anche 80 chili di sostanze stupefacenti, probabilmente destinate o derivate dal traffico internazionale di droga.