In coma dopo una rissa: muore tassista a Firenze

Dopo due anni e mezzo di coma, è morto il tassista Gino Ghirelli. L'uomo era stato colpito alla testa durante un litigio con due giovani clienti a Firenze nella notte tra il 12 e 13 luglio 2017.

Una volta giunti a destinazione in piazza Beccaria, tra il tassista e i due clienti era scoppiata una rissa con tanto di pugni e calci. L'uomo, caduto a terra, si era poi alzato e rimesso alla guida del suo taxi. Da lì, erano passate da poco le 2 di notte, aveva contattato la centrale raccontando di essere stato aggredito. Poi era tornato a casa dove, qualche ora dopo, aveva iniziato a sentirsi male. Portato in pronto soccorso, le sue condizioni erano parse subito molto gravi: poco dopo, il coma. Ora, a distanza di più di due anni, la morte.

Per quanto accaduto, il 9 novembre 2018, i due giovani clienti sono stati processati. E assolti. Secondo il giudice i due 22enne avrebbero agito per legittima difesa e sarebbe stato il tassista 67enne a iniziare la forte discussione. " Me lo hanno ucciso una seconda volta ", si era sfogata la figlia della vittima dopo la sentenza. Secondo la donna, a far scoppiare la rissa sarebbe stata una tentata rapina da parte dei giovani. Lo stesso Ghirelli avrebbe spiegato quanto accaduto nella telefonata dal taxi dopo l'aggressione: " Hanno provato a portarmi via il portafogli. Avvisate gli altri di stare attenti ". I due giovani, nonostante alcune imprecisioni nelle loro testimonianze, sono stati infine assolti.

E così, alla rabbia della famiglia per una " giustizia è ingiusta ", ora si aggiunge anche il dolore per il decesso dell'uomo. " Ho il cuore in frantumi perché io lo so bene quello che ho perso ", ha scritto la figlia in un dolce post sui social.