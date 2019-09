Comandare i dispositivi con il pensiero, ora Facebook compra la start-up che sta lavorando al progetto

Ctrl-Labs è una start-up che sta studiando il modo di consentire alle persone di comunicare con i computer tramite segnali cerebrali. E l'ultima mossa di Facebook, la creatura di Mark Zuckerberg, è quella di averlo acquistato. In base a quanto riferito da Cnbc, l'operazione dovrebbe valere circa un miliardo di dollari ed è stata annunciata dal vicepresidente Ar/Av del celebre social network, Andrew Bosworth con un post sulla famosa piattaforma.

In base alle informazioni ricevute da Bosworth, Ctr-Labs si unirà al gruppo Faceboook Reality Labs team. Il social network intende utilizzare la tecnologia a interfaccia neutrale di Ctrl-Labs per sviluppoare un braccialetto " che dia alle persone il controllo dei loro dispositivi come una naturale estensione del movimento ". Ctrl-Labs sta lavorando alla creazione di interfacce che consentano alle persone di controllare i computer tramite il pensiero e il bracciale sarebbe un passo intermedio, destinato a funzionare come dispositivo di input tramite sensori di movimento. E l'obiettivo di Facebook è quello di commercilizzare l'oggetto "in tempi brevi".