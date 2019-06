Commenti xenofobi sulla rissa tra stranieri e il video è bannato da Facebook

E’ un video della durata di pochi secondi, in cui si notano alcuni stranieri litigare. Uno di loro, in particolare, si scaraventa con ferocia sull'avversario e lo prende a calci in faccia. Poi si allontana con un compare, mentre una donna si avvicina al malcapitato, per dargli una mano a riprendersi e gli allunga anche una scarpa, che ha perduto durante il pestaggio.

Il video, che mostra le immagini di una rissa avvenuta dalle parti di piazza Eroi, a Sanremo, è stato pubblicato nella serata di ieri su Facebook, ma ha avuto vita decisamente breve: vuoi per la scena di violenza, degna di un film; vuoi per i commenti xenofobi che accompagnano le immagini. Si sente, infatti, una donna gridare insulti contro gli arabi, senza tra l'altro (immaginiamo) conoscere la provenienza dei contendenti.

Sono parole e immagini molto forti. Malgrado il video, che stava diventando virale, sia stato "bannato" da Facebook, qualcuno ha fatto in tempo a scaricarlo e a diffonderlo per altri canali. La zona in cui si è consumata la lite è quella tra il centro storico della Pigna e la zona di via Martiri, via Pietro Agosti, abitata da molti stranieri che non di rado si affrontano per strada, per questioni legate alla microcriminalità e in particolare allo spaccio di stupefacenti. Un problema quello della delinquenza straniera, che da anni ormai affligge la città dei Fiori.