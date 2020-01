La commerciante di 100 anni: "Lavoro finché non dovrò avere il pos"

Il 2020 sarà un anno molto particolare per Brunilde Cocchi: il 22 maggio compirà 100 anni e dal 1° luglio l'obbligo del Pos. E la signora, nota a Prato per la sue merceria in via Mazzini, dove lavora da quando era piccina, è pronta a cederla piuttosto che adeguarsi alla tecnologia.

"Si chiude"

E quanto racconta Brunilde a Il Messaggero. La signora sull'orlo dei 100 anni ripercorre il suo passato in merceria: "Facevo le elementari, in casa mia bisognava lavorare, non stare a vagabondare". A stroncare questa storia e la bottega, nata nel 1927 per mano della mamma dell'anziana, ha inizio potrebbe essere l'arrivo delle sanzioni per quei commercianti che non si muniranno del bancomat. " Appena mettono quel coso obbligatorio - spiega la donna - f o una svendita e si chiude. Se ci danno un po' di proroga ci sto volentieri, ma se non ce la danno si chiude. Per volontà mia continuerei, mezza giornata ma vengo volentieri. Questa è la mia vita ".

A dire il vero, Brunilde aveva gia messo in vendita la proprietà e qualcuno si era anche fatto avanti per acquistarlo. Poi la proroga all'obbligo dell'odiato pos è slittata e la signora ha deciso che non era ancora arrivato il momento di abbassare la serranda. E precisa: " Non lo so usare e nemmeno voglio imparare. Se il governo mi costringerà a metterlo in negozio vuol dire che è arrivato il momento di lasciare l’attività ". Tra i clienti della storica merceria, c'è chi si preoccupata e le chiede se davvero ha intenzione di mollare tutto e chiudere l'attività. L'anziana sottolinea: " Non chiudo più a gennaio, c'è stata una proroga… un altro pochino si va avanti" . Ma il conto alla rovescia è gia iniziato e sul calendario la data del primo di luglio 2020 è segnata in rosso.