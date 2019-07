Como, giovane picchiato perché gay: "Sei solo un fr...o"

Lo avrebbe colpito all'improvviso, in pieno giorno e nel centro di Como. Il motivo? Secondo la vittima, il suo orientamento sessuale. A raccontare l'episodio che lo ha coinvolto in prima persona, un giovane residente in città, Massimilano Della Torre, che ha denunciato un'aggressione a sfondo omofobico. Secondo quanto riportato da Il Giorno, l'attivista Lgbt sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto poco prima di raggiungere la fermata dell'autobus e poi sarebe stato colpito con un pugno in faccia.

Il racconto del giovane

" Ero appena uscito di casa ", ha spiegato su Facebook il ragazzo, " Mi ero incamminato verso la fermata del bus quando un signore mi ha fermato, chiedendomi se mi chiamassi Max Della Torre. Io gli ho risposto di sì e lui mi ha tirato un pugno in faccia, dicendo che ero solo 'un frocio di merda'. Vorrei dire a questa persona che sono gay, felice di esserlo ma, soprattutto, fiero della mia vita e delle persone che mi sono state vicine in questo. Io sono Massimiliano, non la mia identità sessuale: sono spensierato, felice, nostalgico, pigro, sorridente, pensieroso e sì sono anche gay ma è solo un dettaglio della mia vita. Mi chiedo cosa sono queste persone che sanno diffondere solo odio. L'omofobia non è un diritto ".

Le indagini