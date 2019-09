Straniero tempesta di colpi la compagna: intervengono passanti

Violenta aggressione andata in scena sabato pomeriggio a Como, dove un cittadino straniero ha picchiato selvaggiamente la propria compagna in mezzo alla strada e di fronte allo sguardo attonito di numerosi passanti.

L'episodio intorno alle 16:00 in via Milano, in quel momento molto popolata. Stando al racconto dei testimoni, la violenza ha avuto inizio quando la donna è uscita da un negozio insieme al figlio, seduto sul passeggino. L'extracomunitario si è improvvisamente scagliato contro la consorte e l'ha tempestata di colpi, senza proccuparsi del bambino. Superata la fase di choc iniziale, diverse persone sono accorse in aiuto della donna, mentre altre si affrettavano a contattare le forze dell'ordine.

Due passanti, in particolare, hanno cercato di sottrarre la vittima alla furia del suo aguzzino, senza tuttavia riuscirci. Ormai fuori controllo, lo straniero ha continuato ad accanirsi sulla compagna, nonostante che altri uomini fossero intervenuti per cercare di fermarlo.

La situazione è finalmente tornata alla calma grazie al tempestivo intervento delle autorità locali. Sul posto, infatti, sono accorse due volanti della questura di Como, seguite dai carabinieri del nucleo radiomobile. Agenti e militari sono riusciti con grande difficoltà ad immobilizzare il facinoroso, che si è rivoltato anche contro di loro.

Caricato infine sulla "pantera", l'uomo è stato trasportato in centrale per le pratiche di identificazione. Al momento lo straniero se l'è cavata con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Eventuali ulteriori provvedimenti penali non sono stati resi noti. Gli inquirenti attendono di conoscere le intenzioni della vittima, che non ha ancora sporto denuncia per quanto accaduto. Quest'ultima, soccorsa da un'ambulanza della Croce rossa, non ha fortunatamente riportato gravi lesioni. Ancora ignote le cause che hanno portato ad una tale indicibile violenza.