Comune non gli dà bidoni, lui getta rifiuti fuori città: multato

Un eccesso di generosità che è costato caro a Luca Signorini, un avvocato che il 7 agosto scorso è riuscito a prendere la residenza a Coriano, in provincia di Rimini. Data l'assenza di cassonetti per la raccolta dei rifiuti porta a porta, l'uomo si era recato al Comune per ottenere dei bidoncini; lì però gli hanno risposto che " l'ufficio in questione era aperto soltanto di lunedì e che non potevano fare nulla. Io ho cercato di spiegare loro che non sapevo davvero dove mettere la spazzatura, ma mi hanno risposto picche ". Allora ha provato a parlare con un addetto dell'Hera cercando di consegnargli anche i suoi sacchetti di spazzatura che stavano assumendo un odore sgradevole. Ma la risposta è stata secca: " MI dispiace, proprio non posso ".

Situazione paradossale

L'avvocato ha spiegato che avrebbe potuto tranquillamente gettare i rifiuti in un campo senza che nessuno se ne sarebbe accorto, ma da buon cittadino " ho caricato in macchina la famiglia e quattro sacconi di spazzatura, due di organico, uno di plastica e uno di carta, e mi sono diretto in fondo a via Veneto, gettandoli ognuno nel relativo cassonetto ". La zona era però "oltre confine" e l'azione non è passata inosservata alla polizia municipale: " Quando mi hanno detto che avrei dovuto pagare una multa da 166 euro, non ci volevo credere. Mi sembrava una follia. Così ho raccontato loro la mia odissea per piazzare quella spazzatura, sicuro che avrebbero capito ". Gli agenti, dopo diverse interlocuzioni, hanno fornito il responso: " Ci dispiace molto ma lei non è residente a Riccione e siamo costretti a farle il verbale ".