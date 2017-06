Il comune svizzero in cui è vietato fare fotografie da postare sui social network

Un divieto particolare quello affisso a Bergün, un comune svizzero di 507 abitanti alle porte dell'Engadina situato a 1376 metri ai piedi del Passo dell'Albula.

I turisti non possono infatti più fare delle foto da postare sui social network per fare "invidia" agli amici mentre loro sono in vacanza. Il comune ha infatti emanato il divieto di fotografare il paesaggio e ad approvarlo è stata l'assemblea comunale con 46 voti e due contrari.

"È scientificamente risaputo che le belle fotografie scattate durante le ferie e condivise poi sui social media fanno sentire ‘infelice’ chi le osserva e non può trovarsi nei luoghi raffigurati" , dichiarano dal paese come riporta il Corriere della Sera.

"Non vogliamo rendere tristi con foto dei paesaggi di Bergün le persone al di fuori del nostro comune. Le invitiamo piuttosto a visitare e vivere personalmente il nostro paese" , ha dichiarato il sindaco Peter Nicolay.

Per i trasgressori è prevista una multa di 5 franchi, circa 4,60 euro e la polizia locale controllerà che nessuno scatti foto. I soldi delle multe andrebbero in favore della tutela delle Alpi nella valle dell'Albula.