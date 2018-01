Il Comune vuole fermare apertura di negozi kebab

Con una modifica al regolamento del commercio, Montecatini potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al proliferare di negozi di kebab e stranieri. Secondo quanto riporta il Tirreno, infatti, i tecnici del Comune starebbero lavorando in questi giorni pre trovare dei cavilli in grado di fermare i minimarket gestito da cittadini stranieri.

Il tutto sarebbe partito da una idea dell'ex assessore Moreno Mencarelli che prende spunto dal decreto Franceschini, che permette alle amministrazioni locali di intervenire e subordinare le autorzzazioni all'apertura di nuovi locali ponendo attenzione alle esigenze di tutela del patrimioni artistico delle città.