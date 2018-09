Il conduttore di Radio Globo "Che ribrezzo due uomini che si baciano"

"Qui non diamo nessun messaggio, questo non è un programma educativo, io personalmente nel momento in cui vedo due uomini che si baciano provo un senso di ribrezzo" . Così Roberto Marchetti, conduttore su Radio Globo del programma Morning Show, si è difeso davanti a Nunzia, un'ascoltatrice che venerdì mattina ha telefonato infuriata perché lo aveva sentito dire la frase “ho visto due ragazzi che si stavano baciando e ho provato un senso di schifo”.

"L’Italia così non andrà mai avanti. Verso la civiltà, la tolleranza. Sei incivile, intollerante", ha aggiunto Nunzia che ha ribadito più volte il suo il sup pensiero: "Ma due omosessuali non direbbero mai una cosa del genere nei confronti di due etero che si baciano, sei il presentatore e non puoi dire una cosa del genere ". Niente da fare. A tale obiezione Marchetti ha risposto con un secco: "E sticazzi" e, poco dopo, ha tagliato la telefonata e ha mandato la pubblicità.