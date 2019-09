Consegnavano droga a domicilio, sgominate le gang

Prendevano le ordinazioni a telefono e quindi spedivano i corrieri fino a casa dei clienti. Sgominate a Salerno le gang della droga consegnata a domicilio.

L’operazione porta la firma degli agenti della Squadra Mobile in servizio presso la Questura di Salerno che, coordinati dai magistrati della direzione distrettuale antimafia salernitana, hanno scoperto le attività di due gruppi distinti di pusher che rifornivano di droga la città e l’hinterland. Avevano come base, rispettivamente, i rioni Petrosino e Calcedonia.

Trattavano cocaina ed eroina ma nel loro “catalogo” non mancava neanche il metadone. Per tentare di eludere i controlli e per sviare gli investigatori, utilizzavano – con gli assuntori – un codice particolare. Così la “coca” diventava “veloce” oppure “bianco”, l’eroina era “scuro” oppure “lento”, il metadone si trasformava, nel gergo dei pusher, nello “sciroppo”.

Gli ordini arrivavano direttamente sul cellulare dei pusher che avevano schede e numeri “dedicati” ai loro clienti. Una volta acquisita la richiesta, incaricavano altri spacciatori di consegnare la droga. E questi inforcavano dei motorini, che spesso e volentieri cambiavano per tentare di passare sempre inosservati, con cui raggiungevano i luoghi dell’appuntamento per la consegna. Ci si incontrava per strada, nei pressi delle fermate del bus o della metro; in alcuni casi i “riders” si recavano direttamente a casa dei clienti che non potevano lasciare la loro abitazione. Magari perché ristretti al regime degli arresti domiciliari.

Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno convito il giudice per le indagini preliminari che ha emesso ordinanze di custodia cautelare a carico di quindici indagati. Rispondono, a vario titolo e in differenti posizioni, delle ipotesi di reato di traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

