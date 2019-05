Consenso truccato incapacità manifesta

Una volta i politici misuravano la propria forza con le tessere, il cui mercato nero era una delle cose più scandalose della Prima Repubblica. Oggi ci si conta con «like» e «follower» sui social network, ma la musica non è cambiata. È una grande truffa, come lo era quella delle tessere. E la verità è che il «governo del cambiamento» ha cambiato la forma, ma non la sostanza del fare politica.

Semmai oggi tutto è più facile di ieri: per accumulare false tessere ci voleva anche talento e mestiere, mentre per comprare finti fan su Internet bastano i soldi. Ci sono società insospettabili che, sotto la voce «consulenza per l'immagine», sono in grado di farti diventare una star del web con poche migliaia di euro, e anche io ne so qualcosa (di recente hanno provato a vendermi cinquantamila follower).

Ora, finché a truccare le carte (elettroniche) sono starlette o politici frustrati di seconda e terza fascia, tutto rientra nella categoria «chi se ne frega». Ma se si scopre che anche leader e ministri imbrogliano, allora la cosa cambia, eccome. Comprare consenso in Rete probabilmente non costituisce reato, a dimostrazione che parliamo di un Far West e non di un luogo di democrazia, legalità e trasparenza come vogliono farci credere. Questo non significa però che sia legittimo, etico e neppure una innocua debolezza narcisistica. È, a mio avviso, indice di una spiccata propensione all'imbroglio, alla manipolazione della verità e, quindi, dell'opinione pubblica.

La realtà virtuale, come noto, produce sogni che, con la diffusione esponenziale e istantanea in Rete, si trasformano in verità percepite, dette anche «fake news». La più grande delle quali è che questo sia un «governo del cambiamento», se per «cambiamento» intendiamo un miglioramento della qualità della politica e, quindi, dei servizi alla collettività. I follower sui social si possono comprare, le capacità di fare quadrare i conti dello Stato, di abbassare le tasse, di fare ripartire i cantieri, eccetera, eccetera o le hai o non le hai.

E questi Cinque Stelle, come si evince da tutti gli indicatori, purtroppo non le hanno.