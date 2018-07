Consiglio d'Europa attacca: "Non ostacolare Ong, fondamentali"

È un affondo che riguarda anche l'Italia quello del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, che in un comunicato se la prende con " un certo numero di stati membri " che " stanno ostacolando il lavoro delle Ong " impegnate nel Mar Mediterraneo per gestire l'arrivo dei barconi di migranti dall'Africa.

" Qualsiasi approccio alla migrazione nel Mediterraneo dovrebbe garantire un sistema dotato di risorse sufficienti e pienamente operativo per salvare vite umane in mare. Le tragedie recenti che provocano centinaia di vite perse dovrebbero ricordarci l’urgenza di agire".

"In questo contesto, le organizzazioni non governative (ONG) svolgono un ruolo cruciale e dovrebbero essere libere di utilizzare i porti e altre strutture per le operazioni di salvataggio e per aiutare i migranti ", assicura il commissario Mijatovic, che propone una visione in netto contrasto con quella italiana.