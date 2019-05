Il consiglio del grillino alle donne: "Assorbenti? Ci sono anche pannolini lavabili...."

Un consiglio non richiesto sui tipi di assorbenti da usare. Durante una puntata di Omnibus, su La7, il capogruppo grillino alla Camera, Francesco D'Uva ha azzardato una risposta alle donne che da giorni protestano contro il M5s dopo la decisione di non ridurre l'Iva sugli assorbenti.

"Perché non abbiamo abbassato l'Iva sugli assorbenti? - ha detto - Non c'era la copertura finanziaria in quel provvedimento. E, in più, noi siamo anche per l'ambiente, non siamo a favore degli assorbenti usa e getta. Ci sono delle possibilità non inquinanti, come le coppette mestruali e i pannolini lavabili" Possibilità che, seppur siano non inquinanti, le donne non sono di certo contente di considerare. A quel punto la conduttrice lo ha interrotto bruscamente: "Lasci perdere", ha affermato in tono perentorio.

L'Iva sugli assorbenti, infatti, non scenderà. E questa volta lo stop è arrivato alla Camera che ha bocciato un emendamento sottoscritto dalle opposizioni. A spiegare la bocciatura dell'emendamento è stata il presidente della Commissione Bilancio a Montecitorio, Carla Ruocco (M5s) affermando che il costo di 212 milioni per portare l'Iva dal 22 per cento al 10 e di 300 milioni per portarla dal al 5 per cento è insostenibile.

Insomma, la polemica sulla mancata riduzione dell'Iva per gli assorbenti continua a perseguitare il M5s. I grillini, infatti, avevano garantito che la riduzione del costo degli assorbenti sarebbe stato uno dei primi provvedimenti del governo.