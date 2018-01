La coop organizza ai migranti il corso di approccio sessuale

Migranti a lezione di flirt. Un corso per imparare ad approcciarsi alle donne nostrane e evitare così di risultare sgradevoli o aggressivi. Succede a Carpi, dove la cooperativa Leone Rosso (originaria della Val d'Aosta ma arrivata fino in Emilia a gestire profughi) ha dato il via ad un'iniziativa piuttosto particolare.

Si tratta di un corso accelerato di "approccio sessuale" per imparare, scrive il Resto del Carlino, "tutti quelli che sono i comportamenti da tenere nel rapporto con l' altro sesso nell' ambito della cultura italiana". A tenere i corsi sono gli esperti dell'Arci insieme ai mediatori culturali della coop.

Marco Gheller responsabile di Leone Rosso ha spiegato come funziona il progetto della cooperative per trasmettere la cultura italiana ai profughi. Ci sono i moduli sul razzismo, quello sulla Costituzione e, infine, quello sull'approccio sessuale verso le donne. " Le insegnanti - spiega Gheller al Carlino - due donne italiane ma di origine africana, spiegano ai ragazzi che nella cultura occidentale la donna ha gli stessi diritti e doveri dell'uomo, che quando dice 'no' va rispettata, che non va picchiata ".