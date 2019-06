Coppia anziani trovata morta a Roma: "Non riuscivano a pagare l'affitto"

Sono stati trovati morti distesi nel letto, uno di fianco all'altro, due anziani coniugi a Roma, in zona Tomba di Nerone. Accanto a loro una pistola calibro 38 e un biglietto d'addio in cui l'uomo, un avvocato civilista, avrebbe scritto sulle difficoltà economiche per pagare l'affitto.

La prima ipotesi degli inquirenti sarebbe quella dell'omicidio-suicidio, ma nessuna pista è da escludere. Secondo le prime ricostruzioni, quando sono stati ritrovati l'uomo stringeva ancora l'arma in mano con la quale avrebbe sparato alla moglie con un colpo al collo, prima di puntarsela alla testa e uccidersi.

Marito e moglie, rispettivamente 78 e 74 anni, vivevano nella periferia della Capitale, in via Santi Cosima e Damiano. A dare l'allarme alle forze dell'ordine è stata la la sorella della donna, residente a Milano, preoccupata perché non riusciva a rintracciarli da ieri né al cellulare né al telefono fisso. Intervenuti sul posto gli agenti del commissariato Flaminio nuovo, insieme al 118, ai vigili del fuoco e al magistrato, hanno rinvenuto i due cadaveri.