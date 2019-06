Coppia fa gioco sessuale utilizzando una pistola: l'arma spara e lei muore

Un gioco erotico killer, che è costato la vita a una giovane ragazza. Una coppia ha fatto sesso con una pistola carica: nella concitazione dell'eccitazione non si sono accorti di aver tolto la sicura e per un movimento inconsulto, l'arma ha sparato, ferendo a morte la donna.

L'assurda tragedia in Florida, Usa, dove a perdere la vita è stata la 24enne Paloma Williams, uccisa per sbaglio dal fidanzato 23enne Andrew Charles Shinault. Il ragazzo ha spiegato alle forze dell'ordine – che hanno rinvenuto la pistola (una Taurus da 9mm) nel letto – che l'arma era tra le gambe della sua compagna, così come riportato da FanPage.

Entrambi erano sotto effetto di metanfetamina e fentanil.

La vittima ha riportato una ferita morale al torace e a nulla è valsa la disperata corsa in ospedale, dove i medici non sono riusciti a salvarle la vita. Il giovane è ora in stato d'arresto e in tribunale dovrà rispondere dell'accusa di omicidio colposo.