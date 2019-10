Vogliono pagare al bar con il reddito minimo: finisce in rissa

Brutta serata per una barista di Trieste che sabato 28 settembre è stata aggredita da una coppia nel locale dove lavorava. I due avrebbero preteso di pagare le consumazioni utilizzando la tessera del reddito di cittadinanza. Quando la donna si è rifiutata, i due fidanzati, visibilmente sotto l’effetto dell’alcol, l’hanno aggredita. Il fatto è avvenuto a Trieste, in via Gabriele D’Annunzio, verso le 7,30 di sera.

La coppia, un 40enne di Portogruaro e la sua fidanzata, milanese di 39 anni, erano entrati nel bar per consumare. Al momento del pagamento però, secondo quanto emerso, avrebbero tirato fuori la card chiedendo di poterla usare. Quando la barista si è rifiutata, la 39enne le è saltata al viso graffiandola e schiaffeggiandola. La coppia ha poi guadagnato l’uscita rincorsa dall’esercente.

Fortunatamente proprio in quel momento una volante della Polizia ha assistito alla scena e gli agenti sono intervenuti per cercare di calmare la situazione. La coppia, completamente ubriaca, ha continuato a essere aggressiva e minacciosa. A quel punto i poliziotti hanno arrestato i due fidanzati per oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, rifiuto di declinare le proprie generalità, percosse ed ubriachezza molesta. Dopo essere stati portati alla caserma di via Revoltella per le pratiche, i due sono stati trasferiti al carcere di Coroneo.