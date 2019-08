Perù, coppia si bacia in bilico sul ponte: precipitano e muoiono

Si stavano baciando appoggiati alla ringhiera di un ponte, ma hanno perso l’equilibrio e sono caduti di sotto, morendo. Una tragedia assurda, che si è verificata nella città di Cuzco, in Perù. I due fidanzatini erano avvinghiati sul parapetto del Puente Belén, lei seduta dando le spalle al vuoto e lui di fronte a lei, con i piedi piantati per terra. Un bacio tra innamorati, dopo una serata trascorsa insieme in discoteca

A un certo punto, però, la donna avvolge le gambe attorno al busto del compago, perde l'equilibrio e si sbilancia all'indietro, trascinandolo con sé nel vuoto. È una caduta di 15 metri, che non lascia loro scampo: Maybeth Espinoz, 34 anni è morta drammaticamente sul colpo, mentre Héctor Vidal, 36 anni, al suo arrivo in ospedale; i medici nulla hanno potuto, se non constatarne il decesso.

Il video è choccante ed è stato diffuso nel Paese sudamericano dai telegiornali locali e nazionali.