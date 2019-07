Corea del Sud, uomo costruisce sedia a rotelle per pesciolino disabile

Una sedia a rotelle per curare la disabilità del suo pesciolino rosso. Henry Kim, un 32enne di Seul, Corea del Sud, ha costruito un intelligente marchingegno per aiutare il piccolo animaletto a superare l'invalidante disturbo della vescica natatoria.



Questo difetto comporta diversi problemi per il pesce affetto, che è costretto a galleggiare sottosopra e provare fatica nel compiere i gesti più semplici, tra cui nuotare e, in certi casi, persino mangiare.



Kim è un appassionato di acquari e possiede oltre 20 pesci rossi. In passato molti dei suoi pesciolini sono morti proprio per via del disturbo della vescica natatoria, quindi il sudcoreano si è rimboccato le maniche nel tentativo di trovare una soluzione.



Seguendo vari tutorial trovati su Google e Youtube, l'uomo è riuscito a creare un particolare dispositivo di galleggiamento. Una sorta di sedia a rotelle a misura di pesce che aiuta l'animaletto a restare a galla e a non impigliarsi nel fondo dell'acquario. Per realizzarla ha usato tre piccoli tubi, un po' di spago e del polistirolo.

Il colpo di genio di Henry Kim