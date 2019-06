Corona deve birra in tv e la Berlinguer si infuria: "Sei un maleducato"

L'ennesimo battibecco tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona per l'ennesimo show del folcloristico scrittore.

Ricostruiamo il tutto. È la terzultima puntata di Cartabianca, il talk show condotto dalla giornalista nella prima serata di Rai Tre e come sempre fa capolino l'artista, ospite fisso della trasmissione. Da sempre, il rapporto tra i due è odio-amore, con litigate e sviolinate che fanno da metronomo della trasmissione stessa e della relazione professionale tra i diretti interessati.

Accade che Corona si prodiga nella consueta difesa a spada tratta del Corpo Forestale – battaglia che porta avanti da tempo – venendo un po' criticato dalla padrona di casa. E lui sbotta: "Guardi, c'erano ancora due puntate ma mi sa che la chiudiamo qui…" . E poi il colpo di teatro improvviso dell'artista, che lascia di sasso la giornalista: Corona fa gli auguri a un amico e prende una bottiglia di birra (coperta da un sacchetto) e se la porta alla bocca, bevendone un sorso.