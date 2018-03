Corona e i social, la Moric attacca: "Dopo un'ora era con l'estetista..."

Continua la guerra tra Fabrizio Corona e Nina Moric. Ora la modella croata attacca l'ex marito sul comportamento tenuto dopo la scarcerazione.

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa è successo. Lo scorso 21 febbraio l'ex re dei paparazzi esce, a sorpresa, dal carcere, per essere affidato a una comunità di recupero per tossicodipendenti. Ad accoglierlo a braccia aperte c'è la fidanzata Silvia Provvedi, una de Le Donatella. Nel prendere la decisione, il giudice impone però a Corona alcuni divieti. Uno fra tutti quello che sta facendo discutere in queste ore, ovvero l'utilizzo dei social network. Come molti utenti hanno notato, pochi minuti dopo l'uscita dal carcere Corona inizia a comparire in diverse Instagram Stories pubblicate dagli amici. La bufera scoppia però alcuni giorni fa quando è lo stesso fotografo a pubblicare un video sulla propria pagina per festeggiare il ritorno alla libertà. I giudici si accorgono di quanto sta accadendo e chiedono la revoca dell'istanza di affidamento terapeutico. A dire la propria ora interviene Nina Moric.