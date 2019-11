Corpo carbonizzato sospeso ai fili dell'alta tensione di un traliccio

Un corpo carbonizzato sospeso ai fili dell'alta tensione. Si tratta del macabro ritrovato avvenuto a Colere, in provincia di Bergamo, nelle prime ore del pomeriggio di oggi, 25 novembre. Sul posto, carabinieri e vigili del fuoco.

Un giallo a tinte scure e di difficile sbroglio. Le notizie pervenute sinora sono ancora piuttosto incerte e ambigue nonostante gli investigatori e i vigili del fuoco stiano lavorando alacremente al caso nel tentativo di trovare il bannolo della matassa. Del cadavere rinvenuto non si ha alcuna informazione. Il corpo sarebbe completamente carbonizzato - presumibilmente vittima dell'alta tensione - e dunque sarebbe persino difficile stabilirne il sesso o l'età.

Stando a quanto scrive la testata giornalistica Valserianews , sembrerebbe trattarsi di un uomo ma, al momento, non sono ancora giunte conferme ufficili in merito alla indiscrezione trapelata. Le uniche notizie certe riguardano il luogo dell'incidente, consumatosi nei pressi di via del Torrente Rino, nell'area boschiva ad un chilometro circa dal centro abitato di Colere, cittadina di 1.119 abitanti della provincia Bergamo, tra i 751 m s.l.m. della frazione Dezzo e i 2.521 m s.l.m. della cima della Presolana.

Il ritrovamento è avvenuto pressapoco alle ore 14 - questo, almeno quanto riferisce l'Eco di Bergamo - da un passante che, alla vista del cadavere, ha immediatamente allertato i soccorsi e le autorità. Sul posto, al quale si accede da un viottolo sterrato che costeggia il torrente, sono giunti un'ambulanza ed un elicottero che, data la presenza dell'alta tensione ancora attiva, non hanno potuto procedere al recupero della salma. Subito dopo, è intervenuto il capitano Daniele Faccucci, comandante della Compagnia dell'Arma di Clusone.

Al momento, non si esclude nessuna ipotesi e in zona non sono stati ritrovati mezzi di lavoro. Pertanto, resta difficile capire come la persona coinvolta nella drammatica vicenda abbia potuto raggiungere il traliccio. Le indagini sono affidate ai carabinieri del comando locale.