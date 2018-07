Corte di Cassazione: "Licenziabile l’operaio troppo lento"

Un operaio troppo lento può essere licenziato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha respinto le obiezioni rispetto a un licenziamento di un dipendente di un'azienda operativa nel settore delle energie alternative. I giudici hanno così dato ragione alla società che aveva mandato via l'uomo a causa dell’eccessivo tempo impiegato dal dipendente per una lavorazione.

I fatti

Come riporta il Corriere, il lavoratore avrebbe " impiegato più di tre ore e mezza di tempo per eseguire una lavorazione che" , secondo l’azienda, "un operaio con esperienza analoga avrebbe eseguito in poco più di mezz’ora" . A rendere più delicata la posizione dell'uomo anche "tre precedenti sanzioni disciplinari" .

La società ha così licenziato il dipendente. La decisione è stata appoggiata dai Giudici del Tribunale prima e della Corte d’Appello poi.

La Cassazione