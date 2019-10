Corte di Strasburgo: "Telecamere sul lavoro non violano la privacy"

L'utilizzo delle telecamere nei luoghi di lavoro non viola la privacy dei dipendenti. Lo ha stabilito la Corte europea dei Diritti umani.

Erano stati cinque cassieri di una catena di supermercati spagnola a rivolgersi alla Corte di Strasburgo. I dipendenti erano stati licenziati per aver rubato della merce dal negozio. I manager del supermercato si erano subito accorti dei furti e avevano installato alcune telecamere (sia visibili che nascoste) nei locali.

Dopo aver collocato le videcamere, i manger avevano presentato ai rappresentati sindacali i filmati, nei quali erano documentati i furti. Poi i licenziamenti.