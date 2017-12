Così una donna ha ricevuto una bolletta da 284 miliardi

La cifra riportata dalla bolletta della luce elettrica era ben visibile: 284 miliardi di dollari. Un po' troppo per chiunque, anche per chi come Mary Horomanski aveva appena "installato le luci di Natale". Proprio così ha scherzato la 58enne di Erie, in Pennsylvania, dopo avere scoperto che non poteva che esserci stato un errore da parte della società fornitrice.

Tutto giusto su quel conto. Tranne gli zeri. Perché i consumi della casa di Mary, luci o non luci, non avevano superato i 284 dollari (e 46 centesimi) di corrente. Per scoprire è bastata una telefonata da parte del figlio, per chiedere conto di quella cifra stratosferica addebita alla madre.

Un sospiro di sollievo per la famiglia, che certo - scrive il Washington Post - dovrà pagare un po' di più rispetto ai 161 euro della bolletta precedente - forse proprio per le luminarie con cui avevano abbellito casa in vista del Natale -, ma nulla di impossibile.