Così i delinquenti rubano le ruote delle automobili tra Napoli e Caserta

I cittadini postano sui social network i video delle telecamere di videosorveglianza, che mostrano gruppi di delinquenti all’opera mentre rubano le ruote da automobili in sosta. È questo il fenomeno del momento in diverse zone della Campania: in questo modo i cittadini derubati intendono richiamare l’attenzione delle istituzioni e delle forze dell’ordine per ottenere maggiore sicurezza.

Un video è stato inviato al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. I residenti riferiscono che le immagini riguardano una banda criminale che opera tra Lusciano e Parete, nel Casertano, a testimonianza che i furti sono in crescita esponenziale e non riguardano solo la città di Napoli. Nel mirino dei ladri finiscono gli pneumatici più nuovi o i cerchi più moderni.

I malviventi sono soliti entrare in azione durante le ore notturne. “Da mesi – ha detto Borrelli –chiediamo un incremento del personale delle forze dell’ordine in servizio sul territorio. Speriamo ci sia una maggiore attenzione del Governo rispetto alle criticità legate alla sicurezza dei nostri territori”.

