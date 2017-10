Cosenza, 16enne si recide la carotide con la sega elettrica

Ha perso la vita in un tragico incidente. Antonello Santagada, studente di 16 anni di Francavilla Marittima, in provincia di Cosenza, è morto recidendosi la carotide con una sega elettrica.

Il giovane stava aiutando il padre a tagliare la legna nel garage della loro abitazione. L'uomo si è assentato per qualche minuto e al ritorno ha trovato il figlio in una pozza di sangue. Probabilmente il ragazzo ha cercato di proseguire nel lavoro, quando, forse per imperizia, il macchinario gli ha reciso di netto la carotide.