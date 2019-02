Costretta a sposare un islamico, si opera per tornare vergine

Si era innamorata di un italiano, ma la famiglia l'ha costretta a sposare un suo connazionale in Marocco. E a quel punto, ha dovuto fare l'unica cosa possibile per evitare il ripudio della famiglia: operarsi per tornare vergine.

È la storia Jasirah B. (nome di fantasia), 34enne marocchina, che era arrivata in Italia per aiutare la sua famiglia e ha conosciuto Luciano, un brianzolo di 42 anni. E a Libero ha raccontato la sua storia. I due si erano conosciuti a Trezzano sul Naviglio: lei sempre in cerca di un lavoro, lui conosciuto tramite un'amica marocchina, Fatiha. Dopo essersi conosciuti, i due hanno iniziato a frequentarsi. Lei aveva 28 anni e racconta lo incontrava " con la morte nel cuore, per paura che qualcuno ci vedesse ". Perché la sua famiglia mai avrebbe accettato questo amore. Tanto che la donna racconta che " se lo avessero saputo, avrei fatto prima a suicidarmi ".

Dopo qualche tempo di frequentazione, è arrivato il primo rapporto sessuale. Ma è da quel momento che è iniziato il calvario di Jasirah. L'anno dopo, Jasirah è infatti tornata in Marocco: la madre la voleva vedere e diceva di non sentirsi bene. E così, per lei. è scattata la trappola. Appena tornata a casa, il fratello maggiore le ha sequestrato i documenti per poi ricattarla: " O sposi Ahmed o non potrai più tornare in Italia ". " Ahmed era andato da mio fratello a chiedere la mia mano. E in quel preciso momento, il mondo mi è crollato addosso. Distrutta. Per la mia famiglia ero ancora vergine. Ho finto di essere felice e poi sono corsa a telefonare a Fatiha. Mi consigliò che dovevo andare subito da un medico a Rabat, uno specializzato a riparare quel tipo di danno, altrimenti rischiavo grosso ". Il dottore è riuscito nell'operazione: con 200 euro, la donna è "tornata" di nuovo illibata.