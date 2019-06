Cremona, bambina di due anni uccisa a coltellate dal padre

Il tragico episodio è avvenuto oggi, sabato 22 giugno, al numero 4 di via Massarotti a Cremona. Una bambina di due anni è stata accoltellata dal padre, un 27enne di origine ivoriana. Quando i carabinieri sono intervenuti all'interno dell'abitazione, l'uomo si trovava accanto al corpo senza vita della piccola. Il giovane presentava una ferita di arma da taglio. Avrebbe infatti tentato di togliersi la vita con una coltellata al ventre dopo aver compiuto il turpe omicidio ai danni della figlioletta. Un gesto estremo, causato forse dal pentimento.

Questo è al momento l'orribile scenario ricostruito dai carabinieri. Le indagini stanno proseguendo per avere una visione più chiara di quanto accaduto a Cremona. Si attendono le disposizioni dell'autorità giudiziaria; il padre della vittima è al momento piantonato in ospedale.

Secondo quanto evidenziato dagli inquirenti nelle ultime ore, sembra che il padre e la madre della piccola non abitassero insieme. Pare che la bimba fosse stata affidata al genitore per qualche ora. Giunti sul posto anche i sanitari del 118, ma non c'è stato nulla da fare: la bambina era già deceduta. Sono stati quindi avvertiti gli uomini dell'Arma che, una volta giunti sul luogo del delitto, hanno prelevato il padre della piccola, portandolo in ospedale, dove si trova tutt'ora.