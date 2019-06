Cremona, in coda per un selfie con Salvini palpeggia 16enne: arrestato 50enne

Più che un fan di Salvini Luca Todde, un 50enne di origini sarde da anni residente nel Bergamasco, lo si potrebbe definire un palpeggiatore seriale. L’uomo, infatti, ha compiuto la sua ultima, in ordine di tempo, azione criminale nella serata di lunedì nel corso di un evento elettorale a Cremona. Un atto perverso che gli è costato l’arrestato con l’accusa di violenza sessuale su un adolescente.

Il 50enne si era messo in coda per un selfie con il ministro dell’Interno ma la sua reale intenzione non era tanto quella di incontrare Salvini quanto sfogare i suoi perversi istinti su una ragazzina di 16 anni presente nella fila.

L’uomo si era posizionato dietro la giovane e, approfittando della calca, le è stato addosso in modo pesante arrivando a palpeggiarla con insistenza. L’atto non è stato fugace ma è durato circa dieci minuti, un lunghissimo arco di tempo nel quale la ragazza, nonostante i tentativi e le vibranti proteste, non è riuscita a divincolarsi.

Solo una volta giunta sotto il palco, l’adolescente è riuscita a scappare. La minore, così, è corsa via e quando ha incontrato una pattuglia della polizia, l’ha fermata raccontando quanto le era capitato indicando con precisione agli agenti l’uomo che l’aveva molestata.

Agenti della squadra mobile in borghese, in poco tempo, sono riusciti ad individuare e a fermare il 50enne mentre era ancora al suo posto. Portato in Questura, il sospetto è stato identificato e poi dichiarato in arresto per violenza sessuale. Ai poliziotti, l’indagato avrebbe ammesso di aver compiuto molestie analoghe un anno fa quando in piazza Duomo a Milano era in corso il concerto di Radio Italia.

Il pm, Milda Milli, ha disposto la custodia cautelare in carcere, dove domani mattina si terrà l'interrogatorio di garanzia davanti al gip.