Cremona, fermato 77enne: 80enne aggredita al cimitero

È stato finalmente catturato e ristretto alla misura cautelare detentiva degli arresti domiciliari un pregiudicato di 77 anni reo di aver aggredito e tentato di violentare una signora anziana a Robecco d'Oglio, un piccolo comune di provincia di Cremona. Lo stupro non si era compiuto soltanto grazie al tempestivo intervento di un'altra donna, accorsa in aiuto della vittima dopo aver udito le sue urla disperate.

I fatti contestati, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, risalgono allo scorso 24 agosto. Il 77enne, residente in provincia di Brescia e già noto per aver commesso in passato un reato simile, aveva atteso che la vittima uscisse dal cimitero per tenderle un agguato. Dopo aver fatto visita alla tomba del marito defunto, la malcapitata 80enne stava facendo ritorno a casa quando si era sentita afferrare alle spalle e tappare la bocca con una mano.

Immobilizzata la preda, l'aggressore non aveva perso tempo, lacerando la maglietta leggera della donna per toccarle il seno e poi le parti intime. L'anziana aveva disperatamente tentato di opporre resistenza, ma il 77enne, più forte di lei, era riuscito a trascinarla fino ai parcheggi del campo santo, dove intendeva commettere lo stupro.

Liberatasi dalla mano premuta sulla propria bocca, la signora si era però messa ad urlare, richiamando così l'attenzione di un'altra donna che aveva appena posteggiato la propria auto. Quest'ultima, accorsa in aiuto della vittima, aveva provveduto a dare l'allarme ed a mettere in fuga il malvivente.

Sconvolta per quanto accaduto e leggermente ferita (il 77enne le aveva puntato contro un taglierino), l'80enne era stata affidata alle cure dei sanitari del 118, chiamati sul posto, e poi accompagnata a casa. In seguito al traumatico evento, aveva poi trovato il coraggio di denunciare il fatto ai carabinieri della stazione locale, che si erano occupati di dare immediato avvio alle ricerche del responsabile.

Dopo mesi di indagini, l'arresto, avvenuto in questi ultimi giorni. L'attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia di Cremona ha portato all'individuazione del pericoloso predatore sessuale, resa possibile grazie anche alla testimonianza della 80enne ed alle immagini ricavate dai filmati delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona circostante il cimitero. Durante le indagini, gli inquirenti hanno inoltre scoperto che il 77enne aveva già commesso un reato analogo in passato. Una decina di anni fa, il soggetto aveva infatti aggredito e tentato di violentare una donna di 72 anni a San Vito di Casalbuttano (Cremona), sempre in un cimitero.

Rintracciato dai militari, l'uomo si trova ora ristretto ai domiciliari, come disposto dal giudice del tribunale di Cremona.