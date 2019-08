Cresce il rischio aggressioni: polizia locale acquista 20 spray al peperoncino

Sono in grado di rendere inoffensiva una persona per almeno cinque minuti, non hanno effetti collaterali e, soprattutto, permettono di evitare lo scontro. Poche parole per descrivere i cosiddetti “spray al peperoncino”, che stanno diventando sempre più di largo uso in Italia, da parte delle forze dell’ordine. Ed è proprio sulla base di questi presupposti, che la polizia locale di Bordighera, ha deciso di acquistarne venti: uno per ogni agente.

Motivo: il crescente rischio di aggressioni che colpisce anche la piccola località turistico balneare della provincia di Imperia. Sì che al Comando prestano servizio tre poliziotti cintura nera, 5° dan, di judo e di karate, ma di fronte a una rissa o a un’arma, è sempre meglio prevenire che curare. Gli spray dovrebbero arrivare in caserma già la prossima settimana e gli agenti, prima di utilizzarli, hanno dovuto sostenere un corso. A prima vista, potrebbe sembrare strano un corso.

Quanto ci vuole, infatti, a utilizzare uno spray: basta afferrarlo con una mano e premere sul cappuccio. Eppure ci sono molte varianti dal considerare. A partire dall’opportunità del suo utilizzo - è davvero necessario? - al fatto che bisogna avvertire l’avversario prima di azionarlo, altrimenti si rischia di essere accusati di violenza privata. Senza contare che lo spruzzo deve essere localizzato ovvero non deve coinvolgere terzi e via dicendo.

Chi entra in contatto con questo spray, comunque, può stare tranquillo, perché non è tossico. Solitamente viene portato in ospedale per un controllo, ma i sintomi (bruciori, lacrimazione del viso e via dicendo), scompaiono dopo pochi minuti. La sua vera forza sta nel rendere inoffensiva una persona, il tempo necessario di chiamare i rinforzi o di ammanettarla.