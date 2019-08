Crotone, appicca incendi vicino alla Statale 106: denunciato ghanese

È stato denunciato a piede libero per aver appiccato degli incendi nelle vicinanze della rotonda di accesso ad Isola di Capo Rizzuto (Crotone) ed aver creato pericoli per gli automobilisti in transito.

Protagonista della vicenda un ghanese di 31 anni, tale M.A., che è stato notato da alcuni cittadini nell'atto di dar fuoco a delle sterpaglie a bordo strada, lungo la Statale 106.

In tanti si sono fermati per comprendere quanto stava accadendo durante la serata dello scorso martedì nei pressi della rotonda e per cercare di convincere l'extracomunitario a fermarsi. Tutto inutile, dato che il 31enne, invece di ascoltare i cittadini e di comprendere la situazione di pericolo che si sarebbe potuta creare, aveva iniziato ad innescare altri piccoli incendi tra le sterpaglie.

Dopo gli inutili tentativi di ricondurre lo straniero a più miti consigli, i presenti hanno contattato le forze dell'ordine, giunte in breve sul posto. I primi ad intervenire sono stati gli agenti di servizio presso il Cara "Sant'Anna" di Isola di Capo Rizzuto, allarmati dal fumo. Questi ultimi hanno contribuito a fermare lo straniero prima dell'arrivo di alcune volanti della questura di Crotone.

Agli agenti, l'africano ha raccontato che il giorno successivo si sarebbe dovuto presentare per la prevista audizione alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di rifugiato. Si è giustificato per gli incendi appiccati sostenendo di aver avuto necessità di scaldarsi in quanto, alla ricerca di un posto dove trascorrere la notte, aveva optato proprio per le sterpaglie nei pressi della rotonda. Un racconto che convince poco, visti i numerosi focolai appiccati. Lo straniero ha ricevuto una denuncia a piede libero con l'accusa di incendio.