Cucciolo lasciato nel bagagliaio mentre la famiglia è in spiaggia

Un cagnolino di circa due mesi sarebbe stato lasciato nel bagagliaio di un’auto ieri a San Felice Circeo, in provincia di Latina, mentre i proprietari erano in spiaggia a divertirsi. Della notizia danno conferma i carabinieri di San Felice Circeo, immediatamente chiamati sul posto. Visto l’accaduto, pare sia stata esposta regolare denuncia. A darne notizia è l’associazione onlus “Chance for dogs”.

Tanta gente era in spiaggia ieri a San Felice Circeo. Le alte temperature sono l’ideale per passare una bella domenica al mare. Ma non tutto era idilliaco come poteva sembrare. Intorno alle 14.15, nel pieno della calura estiva, un ragazzo sarebbe entrato nel parcheggio di uno degli stabilimenti balneari, sentendo degli strani lamenti. In un primo momento il giovane avrebbe pensato che potesse trattarsi di un gatto, per poi capire da dove provenissero i lamenti: dal bagagliaio di un’auto.

Subito è stato avvertito della situazione il personale dello stabilimento. Pare sia stato rotto un vetro, riuscendo poi ad aprire anche il bagagliaio. Dentro c’era un cucciolo allo stremo delle forze. Sembra che il cagnolino, di razza simile a un maremmano, sia stato volontariamente chiuso nell’auto. La temperatura stimata nel veicolo sarebbe stata di 50 gradi. Intanto la “famiglia” che avrebbe dovuto occuparsi di lui era in spiaggia, poco distante da lì.

Per fortuna era presente sul posto una veterinaria della zona, che avrebbe prima rianimato il cucciolo e poi lo avrebbe portato d’urgenza in clinica. La prognosi è di una settimana, sperando che il piccolo riesca a salvarsi, superando la fase critica. Se riuscirà a sopravvivere, dopo la guarigione sarà dato in adozione.