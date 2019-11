Cuneo, straniero accoltella e rapina donna che lo aveva aiutato

Si è introdotto all'interno dell'abitazione di una donna che conosceva per derubarla ma, una volta scoperto, non ha esitato ad aggredirla ed a sferrare una coltellata alla sua gola prima di dare il via ad una fuga rivelatasi infine vana, dato che è stato tratto in arresto dagli uomini della questura di Cuneo.

Il responsabile è un filippino di 25 anni, personaggio già noto alle forze dell'ordine a causa di una serie di precedenti per furto. Lo straniero, che ha tentato invano di far perdere le proprie tracce, così come di liberarsi dell'ingombrante presenza di quell'unica persona che sarebbe stata in grado di riconoscerlo e di additarlo come colpevole, è stato individuato solo poche ore dopo il fatto all'interno di un albergo di Cuneo.

I fatti si sono svolti tra le pareti di una villetta di via Luzzati, dove vive la vittima, la 54enne Ornella D'Ascenzio che lavora come tecnico di laboratorio presso l'Istituto zooprofilattico di Cuneo. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, la donna conosceva lo straniero, che in passato aveva già aiutato in periodi di difficoltà economiche, iniziati fin da quando, a causa di dissapori con alcuni familiari, si era visto costretto ad abbandonare la propria abitazione.

E probabilmente proprio per l'impellente necessità di altro denaro il filippino avrebbe deciso di intraprendere il colpo, individuando come obiettivo proprio l'abitazione della 54enne, una donna che viveva da sola e dunque decisamente più vulnerabile.

Sono all'incirca le 3:30 del mattino di lunedì 19 novembre, quando lo straniero entra in azione, forzando una delle finestre collocate al piano terra della villetta. Qualcosa deve essere andato storto nel suo piano, dato che la vittima si è accorta della presenza di un intruso in casa e lo ha pure riconosciuto. Con le spalle al muro, lo straniero ha dato vita ad una colluttazione con la 54enne, arrivando ad estrarre un coltello dalla tasca con cui non si è semplicemente limitato a minacciarla. Dopo averla colpita con un fendente alla gola, il malvivente è fuggito, portando via con sè un portafogli contenente 7 euro ed un telefono cellulare.

Per fortuna la donna era rimasta cosciente, ed ha potuto così contattare telefonicamente le forze dell'ordine, che hanno allertato anche i soccorsi del 118. Sul posto gli uomini della squadra mobile e della polizia scientifica, che hanno dato immediatamente avvio alle indagini ed alle ricerche del responsabile, già identificato comunque dalla sua vittima. Finito in manette, è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. La signora D'Ascenzio è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Croce di Cuneo, dove si trova tuttora ricoverata in rianimazione ma fuori pericolo di vita.