Dall'autunno all'estate in una settimana: ​ecco come sarà il tempo

Dall'autunno all'estate in pochi giorni. È quello che ci aspetta questa settimana, a detta del team di ricercatori del Meteo.it. Oggi, infatti, il maltempo non mollerà la presa e invaderà tutto il Nord Italia. Nel pomeriggio e in serata, poi, un ciclone artico arriverà sulla nostra penisola, interessando soprattutto la Lombardia meridionale, la Liguria e tutto il Nord Est, che subiranno basse temperature, temporali, nubifragi e anche qualche grandinata.

Nella giornata di mercoledì, il maltempo, che continuerà a insistere sulla Lombardia, si sposterà anche al centro e al sud, su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. I primi segnali di miglioramento si avranno solo a partire da giovedì, sulla parte Nord della nostra penisola, mentre al Sud rimarrà il freddo.

Possibili grandinate interessaranno Lazio, Campania, Lucania e Puglia settentrionale, mentre già nei giorni scorsi delle vere e proprie bombe d'acqua si sono abbattute nel Senese, dove i vigili del fuoco hanno dovuto effettuare diversi interventi. La pioggia incessatte, infatti, ha provocato anche frane e smottamenti: in provincia di Pisa, la terra e il fango hanno bloccato un'auto su cui viaffiava una famiglia di turisti stranieri, portati in salvo dai soccorritori.

Le piogge torrenziali dei giorni scorsi hanno gonfiato il livello dei fiumi, che ora sono posti sotto osservazione, insieme ai raghi, che hanno raggiunto i valori massimi: il lago di Como ha un grado di riempimento del 67%, mentre quello maggiore del 95% e quello di Garda del 97%. Le precipitazioni hanno provocato danni anche alle colture, al bestiamo e ai fiori, il cui danno si ripercuote inevitabilmente sulle api.

Da venerdì 30, però, e per tutto il weekend, l'arrivo dell'Anticiclone delle Azzorre porterò il caldo estivo in Italia, soprattutto nelle zone del Nord e del Centro. Ancora instabile, invece, il tempo al Sud, con temperature più fresche e meteo instabile. Tra il primo e il 3 giugno, si prevede una vera e propria esplosione di caldo, con massime che sfioreranno i 30° al Nord, in Toscana, nel Lazio e nella Campania.