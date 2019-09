Damigella si presenta alle nozze vestita da dinosauro

"Al matrimonio puoi indossare quello che vuoi". E la damigella si presenta vestita da T-Rex.

Forse quando Deanna Adams, una futura sposa di Ohama, nel Nebraska, aveva detto alla sua damigella che avrebbe potuto vestirsi come ritenesse opportuno non immaginava che avrebbe osato così tanto. Probabilmente alludeva a qualche piccola stramberia nel make-up o, magari, ad una mise desueta per l'occasione. Di certo, non si aspettava un costume da dinosauro. Eppure, per quanto folle possa sembrare, la scelta di sua sorella Christina, designata come damigella d'onore, è ricaduta proprio su un bizzarro costume da T-Rex.

Tutto è nato ad un anno dalla celebrazione. Un gioco, uno scherzo tra sorelle che, in barba al rigore bon ton, si è tramutato in realtà. "Christina mi ha inviato un messaggio un anno fa dicendo: 'Ho trovato il mio vestito!' seguito da un collegamento al costume su Amazon - ha dichiarato la sposa ai microfoni di NBC - Ho pensato che fosse divertente e le ho detto che doveva farlo. Dopodiché è diventata una specie di sfottò ma non mi aspettavo che lo facesse sul serio”.

Ed invece, la damigella ha tenuto fede alla parola data e, lo scorso 11 agosto, si è presentata alle nozze con un bel vestito di epoca preistorica suscitando grande ilarità tra gli invitati. È stata poi lei stessa, Christina, a raccontare della esilarante performance con una foto pubblicata su Facebook. "Quando sei la damigella d'onore e ti viene detto che puoi indossare qualsiasi cosa tu scelga ... - scrive nel post - non mi pento di nulla". Da quel giorno, lo scatto ha ricevuto più di 10.000 like e 38.000 condivisioni. D'altronde, si sa, il vintage fa sempre tendenza, no?