Degrado choc a Roma. Pure la metro al collasso: "La Raggi è di troppo"

Allarme spazzatura e degrado in metro. Roma continua a essre alla ribalta delle cronache in questi giorni. Dopo la denuncia dell'Asl riguardo ai rifiuti e quella dei presidi, oggi ne spunta un'altra. "È vergognoso. Le poche metro rimaste aperte a Roma, oltretutto centralissime, hanno scale mobili che non funzionano, uscite bloccate per lavori risalenti a mesi fa, treni fuori servizio e rom che assediano i passeggeri - afferma Alessandro Morelli, deputato della Lega - Spostandosi la situazione non migliora: per accedere alla metro Cipro c’è un ascensore guasto ricoperto dalla spazzatura".

Nel suo video-denucia postato sul suo profilo Facebook, il presidente della Commissione Trasporti alla Camera mostra la situazione nelle linee metropolitane della Capitale. E poi arriva l'attacco al sindaco grillino: "Raggi tu sei il biglietto da visita non solo di Roma ma dell’Italia intera e lo spettacolo che abbiamo visto dimostra che nella Capitale il sindaco è di troppo. Ecco perché il 19 ottobre, alla manifestazione della Lega, intendiamo raccogliere le firme per chiederle di togliere il disturbo", conclude Morelli. La stessa situazione di degrado è stata denunciata anche mesi fa dal Giornale.it. Come si può vedere dal reportage, i problemi erano, e sono tuttora, diversi.