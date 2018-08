Delfino ferito su spiaggia pugliese, i bagnanti lo tengono in braccio

Un delfino ferito si è avvicinato alla riva di una spiaggia in Puglia. È successo ieri pomeriggio vicino a Otranto, nelle acque degli alimini. Alcuni bagnanti l'hanno visto in difficoltà e si sono avvicinati. A quel punto hanno cercato di accudirlo, tenendolo in braccio proprio come se fosse un bambino. Diverse le foto apparse sui social che hanno immortalato la scena commovente.

Come riporta Il Messaggero, dalla spiaggia in tanti hanno poi cercato di contattare la capitaneria di Porto, che poi è intervenuta. L'esemplare, un delfino non giovanissimo, è stato poi visitato da una biologa che si è recata sul posto.

Dopo essere stato medicato, il delfino - che forse aveva perso il senso dell'orientamento - è stato riaccompagnato al largo. Subito dopo, però, l'animale ha cercato di fare ritorno verso la spiaggia. La capitaneria ha cercato nuovamente di riportarlo in acque sicure, senza successo. Il suo destino, a quanto pare, lo deciderà la natura.