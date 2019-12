Don Mazzi difende Erika De Nardo: "Solo fango e cattiveria"

Don Mazzi è deluso e arrabbiato per come la cosiddetta opinione pubblica si sia comportata nei confronti di Erika De Nardo, autrice assieme all'ex fidanzato Omar Favaro, del massacro balzato agli onori della cronaca come delitto di Novi Ligure. Un duplice omicidio perpetrato da parte dei due ragazzi nei confronti della famiglia di lei, nel lontano 2001. Unico sopravvissuto fu il padre della ragazza. Il sacerdote, intervistato a Famiglia Cristiana, ha dichiarato: "La cosiddetta opinione pubblica ha scaricato cattiveria e fango sull’infinito dolore di un padre e una figlia, senza un minimo di umanità". È stato lo stesso sacerdote a rendere nota la notizia del matrimonio di Erika, che si macchiò dell'uccisione della madre e del fratellino.

Don Mazzi difende Erika De Nardo

Don Mazzi, uno dei sacerdoti italiani più famosi dal punto di vista mediatico, è alla guida della comunità Exodus. È stato proprio lui ad accogliere ed aiutare Erika De Nardo, con la speranza di offrirle una vita quanto più normale dopo essersi macchiata del massacro della madre e del fratello minore, in quello che è tristemente nota come delitto di Novi Ligure. Per il duplice omicidio, Erika era stata condannata a 16 anni anni di carcere, pena confermata in tutti e tre i gradi di giudizio. La ragazza venne infine scarcerata il 5 dicembre 2011. Don Mazzi ha detto: "Nella mia ingenuità credevo fosse consolante pensare come un padre e una figlia usciti da dolori immensi, oggi fossero sereni, per non essere stati travolti dai fatti e soprattutto da tutta la cattiveria e il fango che la cosiddetta opinione pubblica ha scaricato senza un minimo di umanità sull’infinito dolore per un verso e sull’inspiegabile massacro per l’altro".