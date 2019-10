Derubava le donne, arrestato rapinatore seriale

È stato arrestato dalla polizia di Catania il rapinatore seriale che negli ultimi giorni aveva messo a segno diversi colpi facendola franca. Le sue vittime erano le donne e i suoi furti avvenivano sempre in pieno centro.

L’ultimo colpo però ha sortito un finale diverso dal solito. La donna, scippata della sua borsa mentre si trovava in auto è stata in grado di memorizzarlo fornendo al commissariato una descrizione ben dettagliata. La vittima, nonostante la paura presa è stata anche in grado di seguire con gli occhi la via che il ladro ha intrapreso durante la fuga.

Sulla base delle informazioni ricevute gli agenti della squadra mobile si sono piazzati nelle aree circostanti la zona indicata dalla donna e, appena hanno visto il delinquente, lo hanno arrestato. Si tratta di Salvatore Viscuso, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti furti e reati contro il patrimonio. La borsa è stata restituita alla vittima.

Negli scorsi giorni l’uomo aveva scippato diverse donne e proprio per questo motivo era stata alzata la soglia di attenzione contro i reati predatori con maggiori controlli in città ma ancora non era stato possibile catturarlo.