Desirée Mariottini, la testimone: "Le ho rimesso gli slip che loro le avevano tolto"

Una situazione di degrado assoluto, anche a pochi minuti dalla sua morte. È emerso questo dall'ultima testimonianza dell'incidente probatorio della morte di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina uccisa, secondo l'accusa, dopo uno stupro di gruppo e al termine di una nottata a base di droghe, in uno stabile abbandonato in via dei Lucani, a San Lorenzo, nella capitale. Secondo quanto riportato dal Messaggero, infatti, una testimone, presente al momento del ritrovamento della ragazza, avrebbe detto di averla vista senza slip e ha dichiarato di essere andata a rivestirla.

Quella serata fra il 18 e il 19 ottobre 2018, infatti, insieme a Mamadou Gara, detto "Paco", Brian Minteh, Alinno Chima e Yusif Salia, i quattro imputati di omicidio aggravato e violenza sessuale di gruppo, vicino al materasso dove giaceva la ragazza c'erano anche altre persone. Fra queste anche la teste, una frequentatrice dell'edificio abbandonato, chiamata a lasciare la sua deposizione dal procuratore aggiunto, Maria Monteleone, e dal sostituto procuratore Stefano Pizza. " Ero l'unica donna. Avevo visto che non si sentiva bene ", avrebbe ricordato in aula la terza protagonista dell'incidente probatorio. Secondo quanto ricostruito, lei si sarebbe rivolta verso Desirée e le avrebbe rimesso le mutande, tolte dai quattro mentre erano intorno al suo corpo. La testimone avrebbe sostenuto anche di aver chiamato i soccorsi, per tentare di salvarle la vita.