Il destino dei 2 Lorenzo, morti nello stesso modo a distanza di nove anni

Due amici del cuore, legati nella vita come nella morte. Stesso nome, stesse passioni e stessa morte. Lorenzo Guarnieri e Lorenzo Lunghi sono cresciuti insieme e entrambi se ne sono andati per un incidente stradale.

Guarnieri è morto nel 2010, a 17 anni, investito da un uomo a bordo di uno scooter, che aveva assunto alcool e droga. Lunghi, invece, è morto pochi giorni fa, anche lui investito: si trovava sulla corsia di emergenza della Livorno-Genova, per cambiare una gomma, quando un tir l'ha travolto.

La morte di Lorenzo Guarnieri, 9 anni fa, aveva spinto i genitori a combattere per l'approvazione della legge che prevede l'omicidio stradale. Il padre di Guarnieri, Stefano, ha ricordato i due ragazzi con una foto, che li ritrae abbracciati, da bambini. Lo scatto è stato pubbliato sulla pagina Facebook dell'Associazione Lorenzo Guarnieri, fondata anni fa.