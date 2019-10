Detenuti torturati in cella: arrestati 6 agenti del carcere di Torino

Sono accusati di aver torturato alcuni detenuti. Per questo, sei agenti di polizia penitenziaria, in servizio nel carcere di Torino Lorusso e Cutugno, sono stati arrestati.

Il provvedimento è il risultato di un'attività di indagine iniziata nel 2018, che ha accertato il verificarsi, all'interno del penitenziario, di episodi di violenza, andati avanti dall'aprile del 2017 fino al novembre 2018. A far partire l'inchiesta, che ha portato all'arresto dei sei agenti, era stata la segnalazione del Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Torino che, durante i colloqui con alcuni detenuti era venuto a sapere delle violenze.

La procura ha precisato che l'accusa di tortura, messa in atto nel carcere di Torino, non riguarderebbe solamente le sei persone attestate, ma " anche altri soggetti indagati a piede libero ". L'indagine, inoltre, non si è ancora conclusa ed " è volta tanto ad accertare eventuali responsabilità penali di altri soggetti, quanto a verificare se ci siano stati altri episodi analoghi, oltre a quelli finora denunciati" .