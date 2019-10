Detenuto nordafricano non vuol tornare in cella e aggredisce un agente

Ennessima aggressione all'interno di un carcere italiano: il Sappe (Sindacato autonomo di polizia penitenziaria) riporta infatti la notizia di un caso avvenuto lunedì pomeriggio nella casa circondariale di Terni, dove un detenuto nordafricano si è rifiutato di tornare nella propria cella, scagliandosi con violenza contro un poliziotto.

Secondo quanto denunciato dal segretario nazionale Sappe per la regione Umbria Fabrizio Bonino, lo straniero, finito dietro le sbarre per spaccio di stupefacenti e rapina, aveva ottenuto il permesso di uscire dalla propria cella per effettuare una telefonata alla famiglia. Dal momento che nessuno dei suoi parenti aveva risposto alla chiamata, il 30enne nordafricano ha letteralmente perso le staffe quando le guardie gli hanno comunicato che era giunto il momento di ritornare nel suo alloggio. Il magrebino si è quindi rivoltato contro uno degli agenti penitenziari, sferrandogli un pugno in pieno volto. Il poliziotto è fortunatamente riuscito ad evitare il colpo, ed il detenuto è stato presto immobilizzato e ricondotto dietro le sbarre.

L'episodio, che avrebbe potuto concludersi in maniera assai peggiore, ha suscitato la comprensibile reazione dei sindacati. Alla denuncia di Bonino, che ha parlato di "vile aggressione" , si sono infatti presto aggiunte anche quelle del segretario generale del Sappe, Donato Capece, e del sindacato stesso, che ha rilasciato una dura dichiarazione.

"Quel che è accaduto nella casa circondariale ha riportato alla ribalta le difficoltà della struttura detentiva di Terni e le gravi condizioni operative nelle quali lavora ogni giorno il personale di polizia penitenziaria, femminile e maschile" , ha commentato Capece, come riportato da "Quotidianodell'Umbria.it". "Dove sono ora quelli che rivendicano ad ogni piè sospinto più diritti e più attenzione per i criminali ma si scordano sistematicamente dei servitori dello Stato, come gli agenti di polizia penitenziaria e gli appartenenti alle forze dell’ordine, che ogni giorno rischiano la vita per la salvaguardia delle Istituzioni?" .