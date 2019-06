Diego Fusaro insulta Lilli Gruber: "Un mastino ringhiante con la bava alla bocca"

"Tra mastini ringhianti con la bava alla bocca spiccava l'olimpica compostezza di Morra" . Tra i mastini ringhianti con la bava alla bocca, di cui parla Diego Fusaro, ci sarebbe anche Lilli Gruber.

Spieghiamo. Il filoso, via Twitter, si è così scagliato contro la conduttrice di Otto e Mezzo che l'altra sera ha ospitato in trasmissione Nicola Morra, senatore del Movimento 5 Stelle, nonché presidente della Commissione Antimafia.

Fusaro, che la trasmissione l'ha vista in diretta, si è messo a commentare sul social lo sviluppo della stessa, scagliandosi contro la padrona di casa e tessendo invece le lodi dell'esponente pentastellato: "#ottoemezzo servire l'Europa fino in fondo, costi quel che costi per le classi più deboli. Questo il mantra. Più Europa, più globalizzazione, e soprattutto più intellettuali al guinzaglio della classe dominante" . Poi: "#ottoemezzo un eroico Morra, al cospetto di un attacco concentrico di chi ha ceduto testa e cuore ai Signori del capitale e dell'Unione Europea" .